Zaman farkında olmadan akıp gidiyor.

2023 idi genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, göz açıp kapayıncaya kadar 2026 da geldik.

“Daha 2026’nın ilk ayındayız” demeyin, yıllar bu kadar çabuk geçtiğine göre, ayları durdurmanın imkânı yok.

Bakın dün bir ocak idi, bugün ocağın bitmesine ne kaldı dimi ama!

İsterseniz birileri bunu umursamasın…

Şunu yaptık…

Bunu yaptık…

Emeklimizi çalışanımızı enflasyona ezdirmedik diye dursun, -enflasyon onlara hiç dokunmuyor olmalı ki- kendileri gibi zannediyorlar.

İçinde bulunulan hayat pahalılığının…

Çarşı pazarın elleri yaktığının farkına bile varamıyorlar.

Aslında haklılar, onların dünyasında enflasyon diye bir şey yok.

Emeklinin…

Ücretlilerin

Üniversite diplomasız işsiz gençlerin…

Üniversiteli diplomalı işsiz gençlerin dünyalarında enflasyon onların ümüklerini sıkarken maalesef onlar enflasyonun yanlarına uğramadıkları için hiçbir şeyin farkında değiller

Ve onlara hayatın ne kadar pahalı ve çekilmez olduğunu söyleyen, anlatan yok diyeceğim ya, biliyorum haksızlık ederim…

Hem de epey zamandır insanlar sokaklarda feryat ededursunlar…

Anketler rakamlarda durumun iktidar için vahametini anlatadursun iktidar bir türlü ya inanmak istemiyor ya içinde bulundukları enflasyonsuz zırh dışarıda söylenenleri bir türlü içeriye taşıyamıyor.

Bir türlü dışarının sesleri içeriye fayda etmiyor.

*

Varsın etmesin…

Biliyorum kimileri işitsel değil, dokunsaldır. Bir şeye dokunduğunda anlar…

Kimileri görseldir gördüğünde anlar…

Ancak öyle anlaşılıyor ki ülkeyi yönetenler bu enflasyon gerçeğinin toplum üzerinde yarattığı infiali:

Ne işitsel…

Ne dokunsal…

Ne de görsel olarak farkındalar.

*

İşitsel olarak farkında değiller, çünkü o insanlar…

Hani o insanlar değdiğim de emekliler…

Çalışan işçiler…

Kapı dışarı edilen işçiler…

Gençler…

Öğrenci gençler…

Ev kadınları…

Esnaf…

Öğrenciliği bitiren gençler…

Kadınlar…

Bunların her biri avazları çıktığı kadar…

Boğazları yırtınırcasına durumlarını anlatmak istiyor olsalar da işitilmeyince işitilmiyor işte!

Ayrıca “Dokunsal da değiller” dedim ya hani, yine iktidar sahipleri yönettikleri ülkenin insanlarına dokunmak, onların hangi hal ve şartta olduklarını anlayabilmek için onların aralarına girerek, karşılıklı iki tavla atarak mesela, hasbıhal dahi olmayı unutmuşlar…

Öyle görünüyor!

O da yetmemiş, eskiden günümüz iktidar sahipleri vatandaşı ziyaret eder, onlarla hasbıhal olurlardı ya, unuttular elleğem!

Ya vatandaş onlarla ya da onlar vatandaşla aralarına ne girdiyse girdi eski sıcaklıkları yok.

“Niye acaba?” deyince, sanki cevabını da biliyorum.

Birilerine yönetemeyeceği kadar para…

Altından kalkılamayacak mevkiler verildiğinde olmuyor işte, güç sahibi olmak böyle bir şey ve güç sahibi kendisini oraya taşıyanları, -sanki bir daha onlar kendilerine lâzım olmayacaklarmış gibi- onlara dokunmayı unutuyor.

Varsın olsun.

Canları sağ olsun! dokunmayı versinler.

Tabi “İnsan esas muhataplarının sesini işitmeyi, onlara dokunmayı unutmuşsa onları görmesi mümkün mü?” diyeceğim ya, mümkün olmuyor elbette!

*

Bu sefer de diplomalı işsizler kendilerini hatırlatmış.

İktidara bir de onlar “Bizi görmezden gelmeyin” diyerek kendilerini hatırlatmışlar.

Maalesef AKP, diplomalı işsizler nezdinde muhalefetin 6,4 puan gerisinde.

Hani anketleri duyulamıyorsa bir de ben hatırlatayım dedim.

Benim hatırlatmamı da önemsemezseniz siz bilirsiniz!

*

Biliyorum, siz en iyisini bilirsiniz!

Çünkü siz AKP’siniz.