Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Temmuz 2026 tarihinde Efeler ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. G. (42) yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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