Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini uzattığı gerekçesiyle eleştirilen bilirkişilik sisteminde kapsamlı değişiklik hazırlığında. Taslağa göre teknik uzmanlık gerektirmeyen dosyalar artık otomatik olarak bilirkişiye gönderilmeyecek.

Yeni düzenlemeyle hâkimlerin, uzmanlık gerektirmeyen konularda kendi hukuki değerlendirmeleriyle karar vermesi hedefleniyor. Ayrıca hangi dava türlerinde bilirkişi incelemesi yapılacağı daha net şekilde belirlenecek.

PERFORMANS VE SÜRE TAKİBİ GETİRİLECEK

Düzenleme kapsamında bilirkişiler için performans ve denetim sistemi kurulması planlanıyor. Hazırlanacak yönetmelikle bilirkişilerin rapor hazırlama süresi ve rapor kalitesi takip edilecek.

Belirlenen sürelerde rapor sunmayan bilirkişiler için sistemden çıkarma gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

USULSÜZ RAPORLARA AĞIR YAPTIRIM

Taslakta, gerçeğe aykırı veya taraflı rapor hazırladığı tespit edilen bilirkişilere yönelik yaptırımların da ağırlaştırılması öngörülüyor. Bu kişiler hakkında idari işlemlerin yanı sıra adli süreçlerin de devreye girmesi planlanıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin, yargılamaların daha hızlı ve şeffaf yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.