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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, TMMOB'nin yanı sıra uzmanların tüm uyarılarına karşın 2007 yılında hizmete açılan Hatay Havalimanı, 6 Şubat 2023 depremlerinde pistinin kırılması sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan ve kurutulan Amik Gölü tabanında, fay zonu üzerine inşa edilen havalimanında yürütülen "Deprem Hasarı Onarımı" projelerinin faturası netleşti.

ONARIM MALİYETİNDE 14,3 MİLYAR TL GERİDE KALDI

Depremin ardından başlatılan ve 2025 yılı sonu itibarıyla %90 gerçekleşme seviyesine ulaştırılan onarım projeleri kapsamında; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 14 milyar 360 milyon TL harcama yapıldı. Bu bütçe doğrultusunda 2 milyon 100 bin metrekarelik alanda altyapı, 10 bin metrekarelik alanda ise üstyapı tamiratları gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALARIN 2026 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Şubat 2023 depremlerinin üzerinden geçen sürede onarım süreci devam eden havalimanında, kalan işlemlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Projenin son etabını oluşturan terminal binası, pist, apron ve taksi yollarının iyileştirilmesi kapsamındaki işler için 2026 yılı bütçesinden 3 milyar 440 milyon TL daha kaynak ayrıldığı öğrenildi. Son ödenekle birlikte onarım maliyeti toplamda 17,7 milyar TL'ye ulaşmış olacak.

GÖL YATAGINA İNŞA SÜRECİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2005 yılında temeli atılan ve ÇED olumsuz kararına rağmen Hatay İl Özel İdaresi koordinesinde başlanan projede pist yapımını İntaş İnşaat üstlenmişti. Bütçe yetersizlikleri sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen projede terminal binası imalatı ise YDA firması tarafından yürütülerek 9 Aralık 2007 tarihinde tesisin açılışı yapılmıştı.



Kaynak: Birgün