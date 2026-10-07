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Ursula K. Le Guin’in kaleme aldığı, bilimkurgu edebiyatının en önemli klasikleri arasında gösterilen Mülksüzler (The Dispossessed), kurduğu sıra dışı dünya düzeni ve derin politik sorgulamalarıyla okurlarını düşündürmeye devam ediyor.

İKİLİ BİR ÜTOPYA SEÇENEĞİ

Le Guin, roman boyunca mükemmel bir ütopya yaratma tuzağına düşmüyor. Mülkiyetin olmadığı Anarres’te dahi zamanla bürokrasinin ve toplumsal baskıların nasıl filizlenebildiğini gösterirken, okura "ikili bir ütopya" seçeneği sunuyor. Eser, insan doğasının özgürleşme arzusu ile kurumlaşma eğilimi arasındaki ezeli gerilimi tarafsız bir dille gözler önüne seriyor.

"İçeridekiyle dışarıdaki arasındaki duvarı yıkmak" fikri üzerine kurulan Mülksüzler, edebi niteliğinin yanı sıra sunduğu felsefi derinlikle günümüz dünyasındaki politik ve toplumsal sorunlara da ışık tutmayı sürdürüyor. Klasik bilimkurgu kalıplarının ötesine geçen roman, zihnindeki sınırları zorlamak isteyen tüm edebiyatseverler için vazgeçilmez bir başyapıt niteliği taşıyor.