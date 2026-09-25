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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Sosyal medyada yer alan spekülatif deprem tahminleri bölgede tedirginlik yaratırken, sismologlar ve jeoloji uzmanları Ölü Deniz Fay Hattı'nın gerçek risk durumunu ve sismik hareketliliğin bilimsel boyutunu değerlendirdi.

Son günlerde Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gözlemlenen orta büyüklükteki deprem hareketliliğinin ardından, sosyal medyada astrolojik ve gezegen dizilimlerine dayandırılan asılsız deprem iddiaları yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya platformlarında "güneydeki fay hattının yakın gelecekte büyük bir sarsıntı riski taşıdığı" yönündeki söylemler kamuoyunda endişeye yol açarken,uzmanlar konunun bilimsel gerçekliğini net bir dille ortaya koydu.

Sismoloji bilimi ilkelerine göre; atmosferik olaylar, gezegen konumları ya da astrolojik dizilimlerin tektonik plakalar üzerinde deprem tetikleyecek düzeyde bir etkisi bulunmuyor.

Dünya genelindeki yetkili jeofizik kurumları (AFAD, Kandilli Rasathanesi ve USGS), depremlerin gün ve saat verilerek önceden tahmin edilmesinin günümüz teknolojisi ve bilimsel verileriyle imkânsız olduğunun altını çiziyor.

1.000 KİLOMETRELİK HAT: ÖLÜ DENİZ FAY HATTI VE TEKTONİK GERÇEKLER

Afrika ile Arap levhalarının sınırını oluşturan ve güneyde Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi'nden başlayıp kuzeyde Türkiye sınırlarına,Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ile Amik Ovası'na kadar uzanan Ölü Deniz Fay Zonu (Dead Sea Transform), yaklaşık 1.000 kilometre uzunluğunda devasa bir tektonik kuşak oluşturmaktadır.

Suriye, Lübnan, İsrail/Filistin ve Ürdün üzerinden geçen bu ana doğrultu atımlı aktif sistem, Doğu Akdeniz’in en kritik jeolojik yapıları arasında yer alıyor.

Jeolojik süreçte 7.0 ila 7.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olan bu 1.000 kilometrelik hat, bölgesel sismik riskin ana odak noktalarından biridir.

Tarihsel kayıtlara bakıldığında, M.S. 115 ve 526 Antakya depremleri ile 1202 Levant depremi gibi yıkıcı sarsıntıların Ölü Deniz Fay Sistemi ve bağlantılı segmentsel hatlar üzerinde gerçekleştiği bilinmektedir.

Uzmanlar, bu fay sisteminin doğası gereği zaten yüksek sismik potansiyele sahip olduğunu, ancak ne zaman kırılacağına dair "yakın gelecek" gibi muğlak veya belirli zaman aralığı veren ifadelerin bilimsel bir geçerliliği bulunmadığını belirtiyor.

Olası bir kırılma durumunda sarsıntının etkilerinin Lübnan, Suriye, İsrail/Filistin ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'nin güney sınırında yer alan Hatay, Gaziantep ve Adana çevreleri ile Kıbrıs'ta da hissedilebileceği kaydediliyor.

Yetkililer, vatandaşların panik oluşturacak sosyal medya içerikleri yerine resmi bilimsel kurumların analiz ve uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.