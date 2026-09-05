Bilim Merkezi alevlere teslim: Çayırova’da Airbus A340 yangın

2018 yılında parça parça 14 TIR’la ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.