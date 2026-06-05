Bilim kurgu hikayeleri gerçek mi oluyor? ‘Özel tasarım bebek’ araştırmasında yeni gelişme

Ancak araştırmacılar, yöntemin henüz klinik kullanım için hazır olmadığını vurguladı. Deneylerde bazı embriyolarda tüm hücrelerin aynı şekilde düzenlenmediği, bunun da “mozaik embriyo” olarak bilinen duruma yol açtığı belirtildi. Bu durumun, ileride sağlık riskleri doğurabileceği ifade edildi.