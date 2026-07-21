Güney Kore Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ve Stanford Üniversitesi araştırmacılarının ortak imzasıyla geliştirilen bu yeni sistem, robotiğin en esnek kollarından biri olan yumuşak robotik altyapısını kullanıyor. Kıyafetin iç kısmına entegre edilen ve hava basıncıyla çalışan esnek "asma" benzeri tüpler, basınç uygulandığında doğadaki sarmaşıkların yüzeylere tırmanma mantığını taklit ediyor. Kumaşı içten dışa doğru katlayarak vücut boyunca yukarı taşıyan robotik mekanizma, giysinin beden formuna mükemmel şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar hiçbir çaba sarf etmeden tam boy bir koruyucu tulumu veya giysiyi yaklaşık 10 saniye gibi rekor bir sürede giyebiliyor.

FİKİR ANİDEN BASTIRAN YAĞMURDA BİSİKLET SÜRERKEN DOĞDU

Çalışmanın başyazarı Kim Nam Gyun, projenin çıkış noktasının sürüş esnasında aniden bastıran yağmurda bisiklet kullanma deneyimine dayandığını ifade ediyor. İki tekerlekli araç sürücülerinin kenara çekip yağmurluk giyme zahmetini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu buluş, kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. Sistemin çalışması için karmaşık kontrol algoritmalarına veya kullanıcının tamamen hareketsiz durmasına gerek kalmıyor. Esnek yapısı sayesinde dar boşluklardan rahatça geçebilen robotik kıyafet, yüzey kaygan veya eğimli olsa dahi ortam şartlarına uyum sağlayarak giyinme eylemini kesintisiz sürdürüyor.

TEMİZ ODALARDAN ACİL DURUM EKİPLERİNE GENİŞ KULLANIM ALANI

Geliştirilen bu pratik teknoloji, hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşam kalitesini artırma potansiyelinin çok ötesinde stratejik sektörleri hedefliyor. Özellikle yarı iletken ve çip üretim tesislerindeki steril temiz odalarda çalışan personelin özel tulumları hızla giymesi aşamasında büyük zaman tasarrufu sağlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra itfaiyeciler, arama-kurtarma ekipleri ve sağlık personeli gibi saniyelerle yarışan acil durum çalışanlarının koruyucu teçhizatlarını anında giyebilmeleri adına teknoloji hayati bir rol üstlenecek. Araştırma metninde doğrudan yer almasa da, bu konseptin gelecekte astronotların uzay kıyafetlerini giyme süreçlerini kolaylaştırmak için de oldukça güçlü bir potansiyel taşıdığı değerlendiriliyor.