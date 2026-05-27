Çin, küresel mimari standartları yeniden şekillendiren devasa bir projeyi hayata geçirdi. Yangtze ve Jialing nehirlerinin kesiştiği noktada, hareketli Chongqing şehrinin en yoğun merkezlerinden birinde yükselen "The Crystal" (Kristal), Çin standartlarına göre bile bugüne kadar gerçekleştirilen en iddialı ve sıra dışı mühendislik yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Bilim kurgu gerçeğe dönüştü: Çin'de adeta şehir üstündeki şehir “Kristal”
Çin'in Chongqing şehrinde, yerden 250 metre yükseklikte dört gökdelenin üzerine inşa edilen 300 metre uzunluğundaki "The Crystal", dünyanın en büyük ve en yüksek yatay gökdeleni unvanıyla hizmete açıldı.
Yatay gökdelenler ve gökyüzü köprüleri kavramı küresel mimaride yeni olmasa da Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands veya Pekin'deki Linked Hybrid gibi örneklerin aksine, The Crystal hem yüksekliğiyle hem de aynı anda en fazla dikey kuleyi birbirine bağlama özelliğiyle dünyada bir ilke imza atıyor.
Asya'nın en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan CapitaLand tarafından geliştirilen ve yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir bütçeyle tamamlanan The Crystal'ın dış cephe kaplaması için 3.000 cam panel ve 5.000 civarında alüminyum parça kullanıldı. Ancak projenin asıl başarısı, bu devasa malzemelerin yerden yüzlerce metre yükseklikte bir araya getirilmesinde saklı.
Projenin teknik ve mühendislik detayları şu şekildedir:
300 metre uzunluğundaki yatay gökdelen toplam yedi büyük segmentten oluşuyor.
Bu segmentlerin bir kısmı önce zemin seviyesinde üretildi, ardından yüksek hassasiyetli hidrolik sistemler kullanılarak 250 metre yüksekliğe kaldırıldı.
Geri kalan bölümler ise doğrudan yapıyı destekleyen dikey kulelerin üzerinde monte edilerek birleştirildi.
Gökdelenin sadece çelik iskeleti tek başına 12.000 ton ağırlığa sahip olup, bu miktar ünlü Eyfel Kulesi'nin toplam ağırlığına denk geliyor.
Dört geleneksel gökdeleni birbirine bağlayan devasa bir köprü olmasının ötesinde The Crystal, başlı başına bir yaşam, eğlence ve turizm kompleksi olarak tasarlandı. Yapının en çok dikkat çeken bölümlerinin başında, Chongqing şehrinin manzarasını ayaklar altına seren 1.500 metrekarelik cam zeminli gözlem platformu "Keşif Güvertesi" geliyor.
Ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan gökyüzü köprüsünün içinde ayrıca çatı bahçeleri, barlar, restoranlar, geniş etkinlik alanları ve özel bir kulüp yer alıyor. Bunların yanı sıra, gökyüzünde yüzme deneyimi sunan iki adet 50 metre uzunluğundaki sonsuzluk havuzu da yapının lüks donatıları arasında bulunuyor.
Giderek kalabalıklaşan ve arsa üretimi zorlaşan modern metropoller için dikey mimariye alternatif bir vizyon getiren The Crystal, gökdelenlerin artık sadece gökyüzüne doğru değil, yatay düzlemde dışa doğru da büyüyebileceğini tüm dünyaya kanıtlayan bir mimari ve mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor.