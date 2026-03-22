Amazon MGM Studios'un dev bütçeli bilimkurgu filmi Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), vizyona girdiği andan itibaren gişe listelerini alt üst etti. Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı yapım, Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yönetiminde muhteşem bir başlangıç yaparak sektörde büyük ses getirdi.

CUMA GÜNÜ 33 MİLYON DOLAR

Film, ABD'de 4.000'den fazla salonda gösterime girer girmez cuma günü 33 milyon dolar hasılat elde etti (ön gösterimler dahil). Bu rakam, özellikle orijinal bir yapım için rekor niteliğinde. Hafta sonu toplamında 77 milyon dolar civarına ulaşması beklenen film, 2026'nın şimdiye kadarki en güçlü açılışlarından birini gerçekleştiriyor.

AMAZON MGM TARİHİNİN EN BÜYÜK AÇILIŞI OLMAYA HAZIR

Bu performansla Kurtuluş Projesi, Amazon MGM Studios'un bugüne kadarki en iyi açılış yapan filmi unvanını alacak. Daha önce 2023 yapımı Creed III'ün 58 milyon dolarlık rekorunu geride bırakması kesin gibi görünüyor. Stüdyo için sinemalarda büyük bir zafer anlamına gelen bu başarı, Amazon'un tiyatro stratejisini de güçlendiriyor.

200 MİLYON DOLARLIK BÜTÇEYE KARŞILIK BEKLENTİLER YÜKSEK

Yaklaşık 200 milyon dolar bütçeyle çekilen film, gişede uzun soluklu bir başarı yakalamak zorunda. Ancak eleştirmenlerden ve izleyicilerden gelen coşku, bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Rotten Tomatoes'ta %95'lik eleştirmen puanı ve %96'ya varan izleyici skoru (Popcornmeter), filmin "olumlu ağızdan ağıza" yayılacağını gösteriyor.

NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

Eleştiriler ve İzleyici YorumlarıAndy Weir'ın çok satan romanından uyarlanan Project Hail Mary, bilimkurgu sevenleri mest etti. Ryan Gosling'in performansı, görsel efektler ve duygusal derinlik öne çıkan unsurlar arasında. İzleyiciler, filmi "2026'nın en iyi bilimkurgusu" olarak nitelendirirken, uzun vadede gişede yüz milyonlarca dolar hasılat yapması bekleniyor.

Kurtuluş Projesi, hem gişe rekorlarıyla hem de kalitesiyle Hollywood'un 2026'daki en parlak yıldızlarından biri haline geldi.