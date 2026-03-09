Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
Bilim insanlarını şaşkına çevren araştırma: İklim değişikliği 10 senede rekor seviyeye çıktı

Bilim insanlarını şaşkına çevren araştırma: İklim değişikliği 10 senede rekor seviyeye çıktı

Küresel iklim değişikliği konusunda yapılan bir araştırma sorunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Buna göre küresel sıcaklık son 10 yılda rekor seviyeye çıktı. Araştırmacılar, çıkan sonuca çok şaşırdıklarını söyledi.

Küresel iklim değişikliği ile ilgili uyarılar yıllardır yapılsa da özellikle ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin sera gazı salınımına yönelik ciddi bir çalışma yapmamasın bu sorunun aşılamamasındaki en önemli engel olarak görülüyor.

Son yıllarda çok sayıda ülke yenilenebilir enerji konusunda çalışsa da küresel sıcaklık artmaya devam ediyor.

Yapılan son araştırma bilim insanları küresel sıcaklığın son 10 yılda rekor seviyede arttığını ortaya koydu. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları, istatistiksel kanıtlar kullanarak sıcaklık artışını gözler önüne serdi.

Live Science’de yer alan habere göre, çalışmanın ortak yazarlarından Stefan Rahmstorf küresel ısınma eğiliminin 2014’ten sonra iki katına çıktığını belirterek, "Küresel ısınma oranındaki ivme, 1,5°C sınırını daha erken aşacağımız anlamına geliyor” dedi. Rahmstorf, bu ani artış karşısında şaşırdıklarını söyledi.

1970 ile 2015 yılları arasında ortalama ısınma oranı on yılda 0,2 santigrat derecenin biraz altında olarak belirlenmişti. Ancak araştırmacılar, son 10 yılda tahmini ısınma oranının on yılda 0,35 santigrat derece olduğunu buldu.

Araştırmacılar genel olarak, son 150 yıldaki ısınmanın büyüklüğünün ve hızının, son buzul çağının sona ermesini de içeren son 24.000 yılda yaşanan değişimlerin büyüklüğünü ve hızını aştığını doğrulamaktadır.

Ancak bu hızlanan ısınmanın ne kadarının insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından, ne kadarının ise El Nino gibi iklimi etkileyen doğal etkenlerden kaynaklandığını ayırt etmenin zor olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, bulguların küresel ısınmanın hızlandığını gösterdiğini belirtti. Son olarak, 1895'ten bu yana her on yılda bir meydana gelen değişiklikleri inceleyen bir model geliştirerek ısınma oranlarını tahmin ettiler.

Araştırmada, sonuçların "2015 yılından bu yana küresel ısınmada istatistiksel olarak anlamlı bir ivmelenme" gösterdiği belirtildi. Rahmstorf yaptığı açıklamada, kesinlik oranının %98 olduğunu ve veri kümeleri ile analiz yöntemlerinde tutarlı olduğunu söyledi.

Mevcut ısınmanın devam etmesi durumunda 2030 yılına kadar 1,5 derece ısınmanın aşılması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
