Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun

Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun

Gökbilim dünyası, erken evrenin oluşumuna dair yerleşik kuramları temelinden sarsabilecek olağanüstü bir bulguya imza attı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 1

Yapılan son araştırmalarda, Büyük Patlama’nın gerçekleşmesinden yalnızca 1,4 milyar yıl sonra oluşmuş, alışılmadık derecede sıcak bir gaz kümesi tespit edildi.

1 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 2

Kozmik takvime göre oldukça erken bir döneme denk gelen bu yüksek enerjili yapının varlığı, mevcut kozmoloji modellerinin öngörüleriyle uyuşmuyor.

2 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 3

TEORİK SINIRLARIN ÇOK ÜZERİNDE BİR SICAKLIK

Keşfedilen bu devasa gaz kümesi, bilimsel modellere göre evrenin o aşamasında ulaşması beklenen sıcaklık seviyelerinin çok ötesinde bir enerji yayıyor. İlk veriler elde edildiğinde ölçüm hatası olabileceği şüphesiyle yaklaşan araştırmacılar, aylar süren titiz doğrulama süreçlerinin ardından sinyalin gerçekliğini teyit etti.

3 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 4

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan British Columbia Üniversitesi'nden Dazhi Zhou, bu keşfin kendilerini bile şaşırttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yapılan hesaplamalar, gazın beklenenden en az beş kat daha sıcak olduğunu ve hatta günümüzdeki birçok olgun galaksi kümesinden bile daha yüksek enerjiye sahip olduğunu gösteriyor."

4 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 5

DEV KARA DELİKLERİN ETKİSİ

Bilim insanları, bu ekstrem sıcaklığın temelinde küme içerisinde barındırılan süper kütleli kara deliklerin olabileceğini değerlendiriyor. Veriler, en az üç dev kara deliğin çevrelerine çok güçlü gaz jetleri pompalayarak mevcut gazı aşırı derecede ısıttığına işaret ediyor. Bu durum, evrenin gençlik evresinin sanılandan çok daha dinamik ve şiddetli geçtiğini kanıtlıyor.

5 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 6

GALAKSİ KÜMELERİNİN "BEBEKLİK" DÖNEMİ: SPT2349-56

Gözlemlerin odak noktasında, yaklaşık 12 milyar yıl öncesine ait olan ve SPT2349-56 olarak adlandırılan genç bir galaksi kümesi yer alıyor.

6 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 7

30 aktif galaksiyi bünyesinde barındıran bu yapı, 500 bin ışık yılı çapındaki yoğun çekirdeğiyle galaksi kümelerinin erken gelişim evresini temsil ediyor. Ancak bu "bebeklik" evresinde gözlemlenen çalkantılı enerji düzeyi, bilim dünyası için yeni bir tartışma konusu başlattı.

7 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 8

Dalhousie Üniversitesi'nden Scott Chapman, bu buluşun galaksi evrimini anlama konusundaki önemini şu sözlerle vurguladı:

"Galaksi kümelerini anlamak, evrendeki en büyük galaksilerin nasıl ortaya çıktığını çözmenin anahtarı. Bu keşif, galaksi kümelerinin oluşum sürecinde sanılandan çok daha fazla patlama ve enerji aktarımı yaşandığını gösteriyor."

8 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 9

ALMA TELESKOPLARIYLA GELEN DOĞRULAMA

Atacama Büyük Milimetre ve Milimetre-altı Dizisi (ALMA) kullanılarak gerçekleştirilen bu keşifte, "Sunyaev-Zeldovich etkisi" adı verilen gelişmiş bir teknikten yararlanıldı.

9 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 10

Sıcak gazın kozmik arka plan ışınımı üzerindeki değişimlerini inceleyen bu yöntem, kümenin enerji seviyesinin teorik sınırların çok üzerinde olduğunu kesinleştirdi.

10 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 11

Evrenin geçmişine dair yeni bir pencere açan bu keşif sonrası, galaksilerin ve büyük ölçekli yapıların evrimine dair kozmolojik teorilerin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.

11 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 12
12 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 13
13 14
Bilim insanlarından evrenle ilgili ebzer bozan keşif... Galaksilerile ilgili tüm bildiklerinizi unutun - Resim: 14
14 14
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro