Araştırmacıların geliştirdiği simülasyon modelinde temel engel olarak, hücre bölünmeleri sırasında DNA yapısında meydana gelen ve "somatik mutasyon" adı verilen rastgele değişimler gösterildi. Vücut, mekanizmaları sayesinde bu hataların büyük kısmını onarma yeteneğine sahip olsa da süreç kusursuz bir şekilde ilerlemiyor. Yaşam boyunca dokularda biriken mutasyonlar zamanla kritik bir eşiğe ulaşarak hücre ile organların işleyişini bozuyor ve yaşlanmayı kaçınılmaz kılıyor.

BİYOLOJİK ÜST SINIR: 146 İLA 194 YIL

Somatik DNA mutasyonlarının tek başına yaşam süresini ne ölçüde kısıtladığını hesaplayan bilim insanları, insan ömrünün teorik biyolojik üst sınırının 146 ila 194 yıl arasında değiştiğini belirledi. Ortaya çıkan bu tablo günümüzdeki ortalama insan ömrünün yaklaşık iki katına denk gelse de, araştırmacılar bu verilerin insanların yakın gelecekte bu yaşlara ulaşabileceği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Elde edilen hesaplamalar yalnızca genetik mutasyonların koyduğu mutlak biyolojik limiti ifade ediyor.

BEYİN VE KALP HÜCRELERİ SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Çalışma, vücuttaki tüm organların aynı hızda yıpranmadığını da ortaya koydu. Karaciğer ve deri gibi yüksek yenilenme kapasitesine sahip dokular mutasyonların yarattığı tahribatı uzun süre telafi edebilirken; kendini yenileme imkanı son derece sınırlı olan beyin nöronları ve kalp kası hücreleri yaşlanma sürecindeki en kritik darboğazı oluşturuyor. Yaşam boyu yenilenmeden hizmet veren bu hayati hücrelerde biriken genetik hasarlar, insan ömrünün nihai sınırını belirleyen başlıca unsur haline geliyor.