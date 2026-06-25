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Kaynak: AA

University of Oxford, University of Birmingham ve Université Côte d'Azur bünyesinde çalışan bilim insanları, NASA tarafından geliştirilen Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ile çeşitli teleskoplardan elde edilen verileri kullanarak söz konusu gezegenlerin fiziksel özelliklerini analiz etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, “TOI-791 b” ve “TOI-791 c” adlı ötegezegenlerin, yoğunluk bakımından pamuk şekerinden bile daha hafif yapıda olan en büyük gezegenler arasında bulunduğu ortaya kondu.

Volans Takımyıldızı’nda yer alan bir yıldızın çevresinde dolanan bu gezegenlerin atmosfer ve kimyasal bileşimlerinin, James Webb Space Telescope ile daha ayrıntılı şekilde araştırılması planlanıyor.

Araştırmacılar, Jupiter’in yoğunluğunun bu iki gezegenden yaklaşık 35 kat daha fazla olduğunu belirtti. Çalışmanın yazarlarından George Dransfield, söz konusu gökcisimlerinin bu boyutlarda bilinen en hafif gezegenler olduğunu ifade etti.

Dransfield’a göre gezegenler büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor olabilir. Renklerinin ise beyaz ya da mavi tonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Bilim dünyasında “süper puf” olarak adlandırılan bu sıra dışı gezegenlerin, genç bir yıldızın çevresindeki yoğun gaz ve toz diskinde meydana geldiği düşünülüyor. Uzmanlar, zamanla kütlelerinin bir kısmını uzaya bırakarak bugünkü son derece düşük yoğunluklu yapılarına ulaştıklarını değerlendiriyor.

Araştırmanın bulguları, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.