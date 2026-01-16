İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi ile Fransa’daki Çevre Jeobilimleri Enstitüsü’nden araştırmacılar, uydu verileriyle elde edilen ayrıntılı buz yüzeyi gözlemlerini ve buz akışının fiziksel özelliklerini bir araya getirdi. Bu veriler, “Buz Akışı Pertürbasyon Analizi” (IFPA) adı verilen bir modelleme yöntemiyle işlenerek Antarktika’nın yeni buz altı haritası oluşturuldu.

Araştırmacılar, şimdiye kadarki en kapsamlı buz altı topoğrafya haritasında; dağ drenaj sistemleriyle ilişkili olabilecek dik kenarlı kanallar ile dünyanın farklı bölgelerindeki U şeklindeki buzul vadilerine benzeyen derin vadiler gibi daha önce bilinmeyen ya da yeterince incelenmemiş jeolojik yapılar tespit etti.

Bu tür haritaların, Antarktika üzerindeki buz tabakasının nasıl hareket ettiğini anlamaya yardımcı olduğu ve bölgedeki buzulların küresel deniz seviyesindeki artışa olası etkilerine dair önemli ipuçları sunduğu belirtildi.

Öte yandan çalışmada, yaklaşık 2 ila 30 kilometre ölçeğindeki yapıların daha önce görülmemiş ayrıntılarla modellenebildiği, ancak daha küçük yer şekillerinin modelleme kapsamı dışında kaldığı ifade edildi.

Araştırma kapsamında hazırlanan makalede, IFPA yöntemiyle oluşturulan haritanın, özellikle jeofizik çalışmalardan elde edilen buz kalınlığı verileriyle birlikte kullanıldığında, uydu gözlemlerinden Antarktika’nın buz altı topoğrafyasına dair son derece ayrıntılı bilgiler elde edilebileceğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Ayrıca, yapılan peyzaj sınıflandırmasının ve hazırlanan topoğrafik haritanın, Antarktika’nın buz altı manzarasına yönelik gelecekteki çalışmalar için önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi.

Haritanın, ileride gerçekleştirilecek ayrıntılı jeofizik araştırmaların hangi bölgelerde yoğunlaştırılması gerektiği ve buz akışı modellemelerinde ihtiyaç duyulan ince detaylar konusunda da yol gösterici olduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma, bilim dünyasının önde gelen dergilerinden Science’ta yayımlandı.