Bilim dünyası, insanın genç kalması ve yaşlanmayı yavaşlatması konusunda çalışmalarını sürdürürken, beslenme, uyku ve egzersiz önerileri gündemden düşmüyor. Son yıllarda yaşlanmayı tersine çevirmek üzerine yapılan araştırmalar, milyarderler ve biyoteknoloji şirketlerinin de ilgisini çeker hale geldi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda, yaşlanmanın çözülebilir bir sorun olabileceğini belirtti. Musk, "İnsanlar çok uzun süre yaşarsa toplumun kemikleşmesi ve canlılığın kaybolması riski oluşur. Ancak yaşlanmayı tersine çevirecek yolların bulunması çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

Yaşlanmayı geri çevirme çalışmalarında öne çıkan isimlerden biri olan Harvard Üniversitesi Profesörü Dr. David Sinclair’in liderliğindeki Life Biosciences şirketi, ER-100 adlı tedaviyi insan hücrelerinde test etmeye hazırlanıyor. Bu tedavi, hücreleri “yeniden programlayarak” glokomu ve diğer yaşa bağlı hastalıkları hedef alıyor. Yöntem, Nobel ödüllü Shinya Yamanaka’nın kök hücre çalışmalarına dayanıyor ve kısmi hücresel yeniden programlama olarak adlandırılıyor.

KANSERE YOL AÇABİLİYOR

Musk, BlackRock CEO'su Larry Fink ile yaptığı görüşmede, "Yaşlanmayı anlamak, onu geri döndürülebilir hale getirecek anahtardır" dedi. Bu yaklaşım, Silikon Vadisi’de de büyük ilgi görüyor; teknoloji firmaları biyoteknolojiyi uzun ömürlülüğü artıracak bir alan olarak görüyor. Ancak uzmanlar, hücrelerin yeniden programlanmasının kansere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Life Biosciences, ER-100 için FDA’dan yaşlanmayı tersine çevirmeyi hedefleyen il odaklı insan denemesi için onay aldı.

GENÇLEŞME HAPI

Biyoteknoloji yatırımcıları, gençleşme teknolojilerinin doktor reçetesiyle sunulacak bir “gençleştirici hap” hâline gelmesinin henüz uzak bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Yine de, ER-100 gibi tedaviler, glokom ve diğer yaşa bağlı hastalıklar üzerinde umut verici sonuçlar sunuyor. Genç kalma araştırmaları, hem bilim hem de teknoloji dünyasında önümüzdeki yıllarda büyük gelişmelere kapı aralamayı sürdürecek.