Yeryüzünde yaşamış en korkutucu ve en büyük etçil dinozor türlerinden biri olan Tyrannosaurus rex veya bilinen kısa adıyla T. Rex, bilim dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu devasa sürüngene ait binlerce kemik, kafatası ve diş fosili çıkarılmış olsa da canlı hareket halindeyken nasıl adım attığını gözlemlemek araştırmacılar için büyük bir sır olarak kalmıştı. ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde yer alan ve Geç Kretase dönemine ait zengin fosil yataklarıyla ünlü Hell Creek Formasyonu'nda gerçekleştirilen son arazi çalışmaları bu gizem perdesini araladı. Uzmanlar, yetişkin bir T. Rex bireyine ait dünyadaki ilk ardışık yürüyüş yolu ayak izi serisini gün yüzüne çıkarmayı başardı.

GÖNÜLLÜ BİR LİSE ÖĞRETMENİNİN DİKKATİNDEN DOĞAN TARİHİ BULUŞ

Tarihi keşfin arkasında Denver Doğa ve Bilim Müzesi çatısı altında yürütülen saha kazılarına gönüllü katılan lise fen bilgisi öğretmeni Kent Hups yer alıyor. Arazi taraması yaptığı sırada çamurlu kaya katmanlarının erozyonla aşınması sonucu beliren sıra dışı çıkıntıları fark eden Hups, durumu derhal paleontologlara bildirdi. Yapılan detaylı incelemelerde bu yapıların sıradan birer kaya oluşumu değil, tarihin en ender rastlanan fosil izlerinden biri olduğu tespit edildi. Geçmişte tekil T. Rex izlerine veya genç bireylerin attığı adımlara rastlanmış olsa da olgun bir yetişkinin adımlarını sırasıyla takip eden 7 metre yani yaklaşık 23 fit uzunluğundaki tam bir hat ilk kez belgelendi. Bu hatta iki sol ve iki sağ olmak üzere toplam dört devasa iz yer alıyor.

İLERİ TEKNOLOJİLİ SANAL ANALİZLER VE YÜRÜYÜŞ HIZI HESAPLAMALARI

Denver Doğa ve Bilim Müzesi ile İngiltere'deki Liverpool John Moores Üniversitesi'nden bilim insanları, keşfedilen izleri yüksek çözünürlüklü 3D yüzey tarayıcıları ve gelişmiş sanal gerçeklik modelleriyle milimetrik olarak incelemeye aldı. Vertebrate Paleontology isimli saygın bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dev canlının biyomekanik yapısına ilişkin çarpıcı teknik detaylar paylaşıldı.

Üç parmaklı belirgin yapıya sahip her bir izin boyutu yaklaşık 91 santimetre yani 3 fit uzunluğunda ölçüldü. İki adım arasındaki mesafe olan adım aralığının ise yaklaşık 3,96 metre yani 13 fit olduğu belirlendi. Yapılan biyomekanik simülasyonlar ve matematiksel hesaplamalar, yaklaşık 66,5 milyon yıl önce yaşamış bu dev yırtıcının söz konusu anlarda koşmadığını ortaya koydu. Canlının saatte 5,5 ile 7,2 kilometre, diğer bir ifadeyle saatte 3,5 ile 4,5 mil hızla ilerlediği saptandı. Bu değer, sağlıklı bir insanın tempolu yürüyüş hızıyla hemen hemen aynı seviyeye denk geliyor. Ayrıca izlerin açısal dizilimi, dev dinozorun gövdesinde sallanma veya bükülme olmadan son derece dengeli ve düz bir hat üzerinde ilerlediğini gösteriyor.

ÇAMURDAN SERT KAYAYA DÖNÜŞEN MİLYONLARCA YILLIK DOĞA MUCİZESİ

Keşfi eşsiz kılan temel faktörlerden biri de izlerin günümüze ulaşma biçimi oldu. Söz konusu fosiller, zemindeki çukurlar şeklinde değil, adeta bir rölyef veya taş kalıp gibi kabarık bir yapıda korundu. T. Rex nemli ve yumuşak çamura bastığında oluşan çukurlar, kısa süre içinde nehirlerin taşıdığı kum katmanlarıyla doldu. Yeraltı sularında çözünmüş halde bulunan kalsiyum karbonat maddesi zamanla çimentolaşma etkisi yaratarak bu kumları sert bir kayaya dönüştürdü. Milyonlarca yıllık süreçte etraftaki daha yumuşak çamur katmanları erozyonla yok olup giderken, sertleşen fosilleşmiş kum kalıpları zeminde yükseltiler halinde bozulmadan korundu.

KEMİK FOSİLLERİNDEN CANLI DAVRANIŞ ANALİZİNE GEÇİŞ

Denver Doğa ve Bilim Müzesi Kıdemli Paleontologu Dr. Tyler Lyson, buluşun önemini açıklarken fosilleşmiş kemiklerin hayvanların anatomisi ve fiziksel boyutları hakkında muazzam bilgiler sunduğunu ancak ayak izlerinin doğrudan bir yaşam ve davranış anını dondurup günümüze taşıdığını vurguladı. Lyson, bu yürüyüş hattı sayesinde dev bir T. Rex’in milyonlarca yıl önce arazide tam olarak nasıl hareket ettiğini adım adım takip edebildiklerini ifade etti.

Bölgedeki doğal erozyon riski nedeniyle, helikopter yardımıyla bloklar halinde taşınacak olan bu üç boyutlu ayak izleri, koruma altına alınarak yakın zamanda Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde ziyaretçilerin ve bilim insanlarının incelemesine sunulacak.