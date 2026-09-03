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Kaynak: DHA

Yeni bir araştırma, Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerinin kuzeye kıyasla 200 ile 400 santigrat derece daha sıcak olduğunu ve gezegenin iç yapısının kısmen erimiş halde bulunabileceğini gösterdi.

ABD'de yürütülen yeni bir araştırmada, Mars’ın iç yapısına ilişkin yeni bulgular ortaya kondu. ABD’deki Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, gezegenin derinliklerinde daha önce bilinmeyen büyük bir sıcaklık farkı tespit etti.

Araştırmacılar, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter görevlerinden elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceledi. Analizler sonucunda, Mars’ın güney yarım küresinin altındaki mantonun, kuzey yarımküreye göre 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak olduğu belirlendi. Bu bölgenin kısmen erimiş halde bulunabileceği değerlendirildi.

‘GEZEGENLERİN İÇ YAPISI HER ZAMAN KUSURSUZ SİMETRİK DEĞİLDİR’

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, yer çekimi verileri sayesinde gezegenlerin üç boyutlu iç yapı haritalarının çıkarılabildiğini belirterek, "Bilim insanları gezegenlerin iç yapılarının genellikle küresel bir simetriye sahip olduğunu varsayar ancak bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz. Gezegenlerin iç dinamiklerini anlamak, oluşum ve evrim süreçlerini aydınlatmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

‘MARS'IN GEÇMİŞTEKİ SU TARİHİNE IŞIK TUTABİLİR’

Araştırmacılar, elde edilen verilerin Mars’ın güneyindeki yoğun manyetik alan farklılıklarını ve NASA’nın ‘InSight’ aracının tespit ettiği sismik dalga hareketlerini açıklamaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri ise kuzey ve güney arasındaki bu sıcaklık dengesizliğinin, Mars'ın geçmişteki hidrolojik yapısına ve bir dönem yüzeyde bulunduğu düşünülen sıvı suyun evrimine dair kritik ipuçları barındırdığını kaydetti. Bilim insanları, söz konusu sıcaklık farkının büyük bir gök taşı çarpması veya kalın jeolojik yapıların ısıyı hapsetmesi sonucu oluşmuş olabileceğini aktardı.