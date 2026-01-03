Modern yaşamın beraberinde getirdiği hava kirliliği, işlenmiş gıda tüketimi ve kronik stres, insan vücudundaki en hayati nehir olan kanın toksinlerle dolmasına neden oldu.

Bilim insanları, vücudun genel işleyişini bir motor mekanizması gibi tazeleyecek ve kanı yabancı maddelerden arındıracak en etkili formülün mutfaktaki "kırmızı güç" pancar olduğunu saptadı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmada, düzenli pancar suyu tüketiminin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü ve damar esnekliğini artırdığı gözlemlendi.

Araştırma sonuçları, pancarın içinde bulunan yoğun inorganik nitratın, vücutta nitrik oksite dönüşerek damarları genişlettiğini ve kan akışını hızlandırdığını ortaya koydu.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLAR ONAYLADI

Konuyla ilgili görüş bildiren Londra'daki Queen Mary Üniversitesi’nden vasküler farmakoloji profesörü Amrita Ahluwalia, pancarın etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Yürüttüğümüz klinik testlerde, nitrat açısından zengin bu sebzenin tüketiminden sadece üç saat sonra kan basıncında belirgin bir düşüş kaydedildi. Bu etki, kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak organların daha verimli çalışmasına olanak sağladı."

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren beslenme epidemiyoloğu Dr. Walter Willett ise, pancarın içeriğindeki betalain pigmentlerinin güçlü birer antioksidan olduğuna değindi.

Willett, bu bileşenlerin karaciğer fonksiyonlarını optimize ederek kanın filtrasyon sürecini hızlandırdığını ve vücudu ağır metallerden arındırdığını vurguladı.

VÜCUT MEKANİZMASINI YENİLİYOR

Uzmanlar, her evde bulunan bu doğal kaynağın, özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı bir motor gibi çalıştırdığını bildirdi.

Kan değerlerinin düzelmesiyle birlikte kronik yorgunluğun azaldığı, cildin daha parlak bir görünüm kazandığı ve bağışıklık sisteminin dış etkenlere karşı bir kalkan oluşturduğu kaydedildi.