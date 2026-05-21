"Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" coşkusu

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise konuşmasında, şenliğin bilimsel farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, etkinliklerin her yaştan vatandaşı bilimle buluşturacağını söyledi.

Bilimin insanlığın gelişimi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Kökrek, şenliğin ziyaretçilere bilimin eğlenceli ve keşfedici yönünü deneyimleme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Şenlikte 50 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 bilimsel sergi, 5 bilimsel yarışma ile çok sayıda sanatsal ve mühendislik uygulamasının yer aldığını aktaran Kökrek, "Bilim Şenliğimizin önemi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda bilimsel bilgiye ve bilim insanlarına yönelik olumlu bir bakış açısı oluşturmayı, farkındalık geliştirmeyi ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Matematikten fiziğe, kimyadan kodlamaya, uzay bilimlerinden psikolojiye kadar birçok alanda etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Kökrek, şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.