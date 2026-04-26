Ekonomik krizin gölgesinde "lüks ve şatafat" harcamaları tartışılmaya devam ederken, Türkiye’nin teknolojik geleceği için hayati önem taşıyan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde kamu desteği adeta yok oldu.

Birgün’de Musatafa Bildircin’in haberine göre; TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları” raporuna göre, bilimin finansmanında devlet, yerini tamamen özel sektöre bıraktı.

DEVLET BİLİMDEN ELİNİ ÇEKTİ

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam Ar-Ge harcaması 851,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Ancak bu devasa rakamın içindeki kamu payı, AKP’nin iktidara geldiği dönemdeki oranların bile çok gerisinde kaldı. 2009 yılında yüzde 12,9 ile zirveyi gören kamu Ar-Ge payı, 2025 yılına gelindiğinde yüzde 4,3'e gerileyerek adeta eridi. 2002 yılında yüzde 7 olan kamu payı, yıllar içinde hedeflenen "teknoloji hamlesi" vizyonunun aksine sistematik bir düşüş sergiledi.

Tablo: Kamunun Ar-Ge Harcamalarındaki Dramatik Düşüşü (%)