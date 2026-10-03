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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında İngiltere, Hırvatistan'a konuk oldu.

Rijeka'daki Rujevica Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiltere, rakibini 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

KANE VE SAKA YILDIZLAŞTI

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan, bu sonuçla tarihinin en ağır mağlubiyetini yaşadı.

İngiltere'de Harry Kane ve Bukayo Saka 2'şer kez ağları havalandırırken diğer goller Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'dan geldi.

HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİNİ ALDI

Hırvatistan'ın bu karşılaşmadan önceki en farklı mağlubiyeti, yine UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya karşısında aldığı 6-0'lık yenilgiydi.

İngiltere karşısında kalesinde 7 gol gören Hırvatistan, Slaven Bilic yönetiminde bu olumsuz rekoru geride bıraktı.

İngiltere aldığı galibiyetle İspanya-Çekya maçı öncesinde grupta liderliğe yükselirken Hırvatistan üçüncü sırada kaldı. Bilic'in ekibi, milli maç arasındaki son karşılaşmasında salı günü İspanya ile karşılaşacak.