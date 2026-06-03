Bilgisayarlardan denetim masası tek tek kaldırılıyor: 20 yıllık geçmiş bir anda çöp olacak

Manuel Kullanım Seçeneği Sınırlı Şekilde Sürecek

Nvidia, geleneksel kontrol panelini kullanmak isteyen kullanıcıların bu yazılıma Microsoft Store üzerinden manuel olarak erişebileceğini bildirdi. Ancak şirket, söz konusu arayüz için bundan sonra herhangi bir yeni özellik geliştirmeyeceğini ve teknik destek ya da hata düzeltmesi sunulmayacağını net şekilde duyurdu