Nvidia tarafından yapılan duyuruda, uzun süredir GeForce ekran kartı kullanıcılarının sistemlerinde yer alan klasik Denetim Masası yazılımının aşamalı olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, eski arayüzde bulunan tüm ayar ve kişiselleştirme seçeneklerinin artık yeni nesil Nvidia App platformuna aktarıldığı ve kullanımın buradan sürdürüleceği ifade edildi. İşte detaylar…
Bilgisayarlardan denetim masası tek tek kaldırılıyor: 20 yıllık geçmiş bir anda çöp olacak
Ekran kartı ve çip üreticisi NVIDIA, denetim masası yazılımını aşamalı olarak bilgisayarlardan devre dışı bırakıyor. Tüm ayarların kontrol edilebildiği denetim masasının işlevini yeni nesil bir uygulama alacak.Aykut Metehan
Grafik işlemci sektörünün önde gelen üreticilerinden Nvidia, uzun yıllardır GeForce ekran kartı kullanıcıları tarafından kullanılan Nvidia Denetim Masası’nı (Nvidia Control Panel) aşamalı olarak devreden çıkarma kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre 20 yıllık geçmişe sahip yazılım, modern sistem mimarisi kapsamında artık yeni Nvidia App yapısına taşınıyor.
Tüm Ayarlar Yeni Nvidia App Üzerinde Birleşiyor
Yapılan bilgilendirmede, eski kontrol panelinde yer alan kişiselleştirme, performans ve grafik ayarlarının tamamının tek bir çatı altında toplandığı ifade edildi. Yeni Nvidia App’in, GeForce Experience ile birlikte eski denetim panelinin sunduğu temel işlevleri birleştiren entegre bir platform olarak geliştirildiği belirtildi
Geçiş Süreci Büyük Ölçüde Tamamlandı
Şirketin yürüttüğü kapsamlı yazılım dönüşümünde kritik aşamaların sona yaklaştığı aktarıldı. Mevcut sistemlerde kurulu eski kontrol panelinin çalışmaya devam edeceği, ancak artık yeni özellik almayacağı ve geliştirme sürecinin durdurulduğu açıklandı. Temiz kurulumlarda ise eski yazılımın varsayılan olarak yüklenmeyeceği ifade edildi.
Manuel Kullanım Seçeneği Sınırlı Şekilde Sürecek
Nvidia, geleneksel kontrol panelini kullanmak isteyen kullanıcıların bu yazılıma Microsoft Store üzerinden manuel olarak erişebileceğini bildirdi. Ancak şirket, söz konusu arayüz için bundan sonra herhangi bir yeni özellik geliştirmeyeceğini ve teknik destek ya da hata düzeltmesi sunulmayacağını net şekilde duyurdu
RTX PRO Kullanıcılarına Geçici Ayrıcalık
Alınan kararın şu aşamada yalnızca GeForce kullanıcılarını kapsadığı, kurumsal RTX PRO donanım kullanıcılarının ise geçiş sürecinden etkilenmediği belirtildi. Profesyonel iş istasyonlarında eski kontrol paneline erişimin bir süre daha devam edeceği, ancak tüm işlevlerin yeni platforma taşınana kadar destek sürecinin sürdürüleceği ifade edildi.
"20 yıldır bilgisayarlarda yer alan Denetim Masası artık kullanımdan kaldırılıyor!" haberi, 03 Haziran 2026 tarihinde yazılmıştır. 03 Haziran 2026 tarihinde de güncellenmiştir.