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Oyun dünyasının gözü kulağı Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6'ya çevrilmişken, bilgisayar kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Konsol sürümleri için geri sayım devam ederken PC versiyonunun ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyordu. GamesBeat'in sektör kaynaklarına dayandırdığı son bilgilere göre şirket, PC sürümünü tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içinde oyuncularla buluşturabilir.

PC SÜRÜMÜ 2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE GELEBİLİR

Sektörden dört farklı kaynağa dayandırılan habere göre Rockstar Games, GTA 6'nın PC versiyonunu 2027 yılının ilk üç aylık döneminde yayınlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak yapımcı Rockstar Games veya çatı şirketi Take-Two Interactive kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bilindiği üzere oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasadaki yerini alacak. Sızdırılan çıkış takviminin gerçekleşmesi halinde PC kullanıcıları, konsol çıkışından yaklaşık üç ila dert ay sonra oyuna erişim sağlayabilecek.

ÖNCEKİ OYUNLARA KIYASLA ÇOK DAHA HIZLI BİR SÜREÇ

Bu olası bekleyiş süresi, serinin bir önceki halkasında yaşanan takvime kıyasla oldukça kısa bir aralığa işaret ediyor. Serinin önceki oyunu GTA 5, Eylül 2013'te konsollar için çıkış yapmış, PC sürümü ise ancak Nisan 2015'te yayımlanabilmişti. İki sürüm arasındaki bekleme süresi yaklaşık bir yıl yedi ayı bulmuştu.

ÇEVRİMİÇİ MODUN YAYIN TARİHİ PC ÇIKIŞINI TETİKLEYEBİLİR

PC sürümünün öne çekilme kararının arkasında oyunun çok oyunculu modunun yer aldığı değerlendiriliyor. Yapımcı stüdyo henüz çok oyunculu modu resmen duyurmamış olsa da Twitch CEO'su Dan Clancy, modun 2027 yılında erişime açılacağını dile getirmişti.

Söz konusu çevrimiçi modun resmi adı ve kesin çıkış tarihi belirsizliğini korusa da PC sürümüyle eş zamanlı veya yakın tarihlerde sunulması; özellikle rol yapma sunucuları ve topluluk tarafından üretilen içeriklerin ekosisteme erken dahil olması açısından büyük önem taşıyor.