Microsoft, Windows 11 işletim sistemine özellikle yapay zeka ve yüksek grafik gerektiren iş yüklerinde kullanılmak üzere sistem belleğinin belirli bir bölümünü doğrudan GPU'ya tahsis etmeyi sağlayan yeni bir donanım yönetimi özelliği getirmeye hazırlanıyor. Platformun deneysel sürümünde keşfedilen "IntelligentCarveout" adlı yeni yapı, birleşik bellek mimarisine sahip sistemlerde RAM kaynaklarının ekran kartına aktarılmasına olanak tanıyor.

GPU VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA ÖZEL BELLEK ALANI

Sistemde grafik ve yapay zeka ağırlıklı oyunlar ile uygulamalar için özel olarak ayrılan bellek alanı, diğer arka plan uygulamalarının kullanımına kapatılıyor. Bu yöntem sayesinde, özellikle büyük dil modelleri veya yüksek bellek ihtiyacı duyan grafik süreçleri çalıştırılırken GPU tarafına daha geniş bir bellek havuzu sunularak performans artışı hedefleniyor. Altyapının arka planında yer alan sistem dosyaları, özelliğin birleşik bellek kullanan yeni nesil donanımlar için özel olarak tasarlandığını gösteriyor.

YENİ NESİL İŞLEMCİ VE EKRAN KARTLARI İÇİN KRİTİK ADIM

Söz konusu bellek ayırma yaklaşımı, Nvidia'nın Blackwell mimarili ve 128 GB'a kadar LPDDR5X birleşik bellek destekli yeni RTX Spark platformu açısından kritik önem taşıyor. Benzer bir bellek tahsis imkanı daha önce AMD tarafından da Ryzen AI Max+ 395 modellerinde grafik sürücüleri üzerinden kullanıcılara sunulmuştu. Henüz resmi olarak kullanıcılara açılmayan ve test sürümlerinde gizli tutulan özelliğin, yıl sonuna doğru yeni platformu taşıyan dizüstü bilgisayarlarla birlikte pazara sunulması bekleniyor.