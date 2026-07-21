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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen kapsamlı çalışma ile atıl şekilde olan bina, yeniden düzenlenerek Halk Enstitüsü adıyla kapılarını açtı.

Atatürk Parkı karşısında yer alan ve kullanılmayan 5 katlı bina, yapılan kapsamlı düzenleme ve bakım çalışmasıyla halka hizmet vermeye başladı.

‘Bilginin, sanatın ve dayanışmanın yeni adresi’ olarak belirlenen Bilecik Belediyesi Halk Enstitüsü vatandaşların taleplerinin alınarak hızlı çözüm üretim merkezi olarak da görev yapacak.

Çalışmaların tamamlandığı enstitüyü ziyaret eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, burada verilecek hizmetler hakkında bilgiler verdi.

‘’VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE HIZLI ÇÖZÜM ÜRETİM MERKEZİ OLACAK’’

Bilecik Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerle hızlı iletişim kurularak çözümün üretileceği Halk Enstitüsü aynı zamanda eğitim ve sanatın merkezi olarak tasarlandığını hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Sanat Akademisi Yaz Kursları kapsamında çello ve ney kursları, şan, solfej ve nazariyat derslerinin de verileceği merkezde ayrıca güzel sanatlara hazırlık eğitimleri ile ney yapım atölyelerinde çocuklar ve gençlerimiz sahip oldukları yetenekleri keşfedebilecek.’’ dedi.

‘’EĞİTİME DESTEK KURSLARI VERİLECEK’’

Bilecik Belediyesi olarak eğitime, gençlere ve çocuklara yönelik tüm çalışmalarda en önde almaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Eğitime Destek Kursları kapsamında ise 8 ve 12. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik ve Tarih atölyeleri; 10 yaş ve üzerindeki tüm öğrenciler için İngilizce, Almanca ve Fransızca atölyeleriyle eğitime destek kurslarının verileceği Halk Enstitüsünde yabancı dil öğrenme süreçlerine destek sağlanacak. Bilecik Belediyesi Halk Enstitüsü ve eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgi Bilecik Belediyesi ilgili sosyal medya hesaplarında günlük, haftalık ve aylık takvimler şeklinde ilan verilecek.’’ ifadelerine yer verdi.

‘’BİLECİK’İN 4. KİTAP KAFESİ HALK ENSTİTÜSÜ’NDE OLACAK’’

Halk Enstitümüz bünyesinde hizmet verecek şehrin 4. Kitap Kafesini açtıkları için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, ‘’Başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız kitapların, kahvenin ve güzel sohbetlerin buluştuğu sıcak bir yaşam alanı olacak. Öğrencilerimiz burada hem verimli bir ortamda ders çalışabilecek hem de bilgi ve kültür paylaşımının keyfini yaşayabilecek.’’ İfadelerini kullandı.