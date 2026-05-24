İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatma işlemi gerçekleştirildi.

Kararın duyurulmasının ardından üniversitenin Santral İstanbul Kampüsü’nde öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler bir araya geldi. Kampüse gelen çok sayıda kişi içeri alınmazken, güvenlik güçleri bölgede barikat kurarak önlem aldı.

Kalabalığın artmasıyla birlikte emniyet güçlerinin çevredeki güvenlik tedbirlerini artırdığı görüldü. Öğrenciler kampüs çevresinde sloganlar atarak karara tepki gösterdi.

Eylem sırasında “YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtılacak”, “Direne direne kazanacağız” gibi sloganlar öne çıkarken, bazı katılımcılar “Bir gecede bilgisiz kaldık” ve “Bilgi bizimdir” yazılı dövizler taşıdı.

Kampüs çevresindeki gerginlik zaman zaman artarken, polis ekiplerinin müdahalesiyle alanın kontrol altında tutulduğu bildirildi.