Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan ve çeyrek asrı aşkın geçmişi bulunan İstanbul Bilgi

Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla resmen kapatıldı.

Daha önce kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin eğitim faaliyetlerine son verildi. Alınan bu kararla birlikte kurumun fiilen kapatılma süreci netleşti. Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından Yükseköğretim Kurulu mevzuatı kapsamında garantör üniversite sistemi devreye girecek. Bu doğrultuda, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla akademik süreçlerine garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam edecekleri belirtiliyor.

YÖK YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, bir vakıf üniversitesinin faaliyet izni iptal edildiğinde sürecin nasıl işleyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Mevzuata göre, vakıf üniversitelerinin eğitim-öğretim, idari ve ekonomik faaliyetlerinin sürdürülemeyecek ölçüde zayıflaması, denetimlerin engellenmesi veya mali sistemin kasıtlı olarak zaafa uğratılması durumunda yönetim doğrudan "garantör üniversiteye" devrediliyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİ SAHİBİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ OLDU

Kapatılma kararının ardından gözler Bilgi Üniversitesi’nin kurumsal olarak bağlı olduğu hami kuruma çevrildi. Üniversite Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) olarak belirlenmişti.