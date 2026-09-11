Ekonomist Bilge Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki mevcut politikaların sürdürülebilir olmadığını belirterek bir devalüasyonun yaşanacağından emin olduğunu ifade etti. Yılmaz, bu sürecin zamanlamasını ve şartlarını iktidarın belirleyeceğini, ancak yüksek kazanç elde eden kesimlerin bu süreçte ağır kayıplarla karşılaşabileceğini vurguladı.

“CARRY TRADE” SİSTEMİNE VE SERVET SAHİPLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 3 yıldır Türk Lirasında kalarak dolar bazında çok yüksek faiz geliri elde edildiğini belirten Yılmaz, bunun bir kısmının yabancı sıcak para olduğunu, ancak büyük çoğunluğunun belirli bir servete ulaşmış kendi vatandaşları tarafından carry trade yoluyla yapıldığını kaydetti. Aylık bazda sağlanan dolar bazlı kazançların dünya genelinde eşi benzeri olmadığını ifade eden Yılmaz, bu durumun sürdürülemeyeceğini ve rantiye kesimin ani bir değer kaybından kaçmak için kısa vadeli fonlarda beklediğini belirtti.

ŞİRKETLERİN AÇIK POZİSYONU BÜYÜK TEHLİKE

İktidarın alacağı kararların sürecin nasıl yönetileceğini belirleyeceğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin 200 milyar doların üzerinde açık pozisyonu bulunduğuna dikkat çekti. Doların ani bir patlama yaşaması durumunda şirketlerin teslim bayrağı çekeceğini belirten Yılmaz, bu yapıları kurtarmanın maliyetinin ise gelecek nesillere ve sade vatandaşlara borçlandırma yoluyla ödettirileceğini ifade ederek şu uyarılarda bulundu:

Türkiye'nin zor bir dönemden geçeceği ve bu senaryoların bir tahmin değil, yaşanacak gerçekler olduğu belirtiliyor. Devalüasyonun ne zaman gerçekleşeceği ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlara ve vereceği kararlara bağlı bulunuyor.