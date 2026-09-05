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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Boğaz köprüleri ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamayı gündeme taşıyarak, aradan geçen 13 yılda alınan kararın değiştiğini savundu.

2013’TEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yılmaz, 2013 yılında köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin gündeme geldiği dönemde Erdoğan’ın gelen teklifi reddettiğini belirterek, o dönem kullandığı “Bu ihaleyi onaylarsam vatana ihanet ederim” sözlerini hatırlattı.

Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2013!

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiğinde Erdoğan gelen teklifi reddetmiş, "Bu ihaleyi onaylarsam vatana ihanet ederim" demişti.

Yıl 2026!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaz köprüleri ve otoyollar özelleştirme kapsamına alınıyor.

Aradan geçen 13 yılda Erdoğan'ın fikrini değiştiren ne oldu? Bu kararın arkasında ne bir plan ne bir strateji var.

Ülkenin kaynaklarını hunharca tüketen iktidar büyük bir çaresizlik içinde gözünü bir defa daha geleceğimize dikti.

Ekonomik buhranı çözmek yerine elimizdeki değerli varlıkları elden çıkararak yol alınmaya çalışılıyor, kaynaklarımız ziyan ediliyor.

Şayet bu yanlış kararda ısrar edilirse garanti gelir otuz yıl boyunca başkasına akacak ve bu açığı kapatmak yine vatandaşa kalacak."