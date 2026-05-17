İYİ Parti’nin ekonomi politikalarından sorumlu eski kurmayı, ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ekonomi yönetimini ve uygulanan güncel politikaları sert bir dille eleştirdi. Ekonomideki gidişatın gizlenemeyecek boyuta ulaştığını belirten Yılmaz, "Mızrak çuvala sığmıyor, ortada büyük bir başarısızlık var" diyerek mevcut tablonun sorumluluğunun üstlenilmediğini vurguladı.

ELEŞTİRİLERİ TEK TEK SIRALADI

Yürütülen politikaların adaletsizliği derinleştirdiğini ve ekonomik çarkları bozduğunu savunan Bilge Yılmaz, ekonomi yönetiminin günü kurtarmaya odaklandığını ve bu yaklaşımın Türkiye’nin geleceğini riske attığını iddia etti.

Profesör Yılmaz, "yarınlarımızı mahvediyor" dediği mevcut ekonomi politikasının sürdürülemez olduğunu belirterek eleştirilerini 4 ana maddede sıraladı:

1. Yüksek Faiz Sarmalı

Türkiye’nin uzun bir süredir çok yüksek faiz oranlarıyla borçlandığına dikkat çeken Yılmaz, bu durumun uzun vadede kamu maliyesi ve ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.

2. Döviz Kurunda "Enerji Birikimi" Tehlikesi

Türk Lirası’nın suni yöntemlerle değerli tutulduğunu öne süren ekonomist, döviz kurunda baskılanmadan kaynaklı bir "enerji birikimi" yaşandığını ve bu durumun ileride ani patlamalara ya da kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

3. Sanayide Kan Kaybı ve İşsizlik Riski

Uygulanan makroekonomik kararların reel sektörü vurduğunu belirten Yılmaz, sanayi üretindeki zayıflamanın sürdüğünü ve bu durumun doğrudan istihdam kayıplarına (işten çıkarmalara) yol açtığını ifade etti.

4. İmtiyaz Karşılığı Döviz Girişi

Ekonominin acil döviz ihtiyacını karşılayabilmek adına rasyonel olmayan yollara başvurulduğunu iddia eden Bilge Yılmaz, dış kaynak bulabilmek uğruna siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda ciddi imtiyazlar verildiğini öne sürdü.

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

Bugün ekonomi yönetimi tarafından "başarı" olarak sunulan göstergelerin ve günü kurtarma hamlelerinin gelecekte çok daha büyük krizlere zemin hazırladığını belirten Yılmaz, açıklamasını şu uyarıyla noktaladı:

"Sürdürülebilirliği olmayan tüm bu politikalar ileride ödenecek bedeli ağırlaştırıyor. Bugün başarı gibi anlatılanların yarınlarımızı nasıl mahvettiğini maalesef yaşayıp göreceğiz."