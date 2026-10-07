Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Eyüpspor-Göztepe karşılaşması öncesi deplasman tribünü için belirlenen bilet fiyatı gündem oldu.

Eyüpspor'un Göztepe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletlerini 4 bin TL'den satışa çıkarması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Göztepe yönetimi, bilet fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor ile görüşme gerçekleştirdi.

GÖZTEPE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TARAFTARLARIMIZIN VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Kulübümüz, bugün açıklanan Eyüpspor – Göztepe’miz karşılaşmasının deplasman tribünü bilet fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor Kulübü yönetimi ile görüşmüştür. Görüşmenin ardından, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kulübümüze bildirilmiştir.

Eyüpspor Kulübü yönetimini bilet fiyatlarını makul bir seviyeye çekmeye davet ediyoruz."