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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’ten temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Osmaneli ilçesinde satacakları öne sürülen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında R.B., E.A. ve S.K. isimli şahısların Bilecik’ten temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Osmaneli’nde uyuşturucu kullanan kişilere satacakları bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı. R.B., E.A. ve S.K., Osmaneli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, payp, 2 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.