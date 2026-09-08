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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye Judo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı, 4-7 Eylül tarihleri arasında İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen sınava 58 kursiyer katılırken, Bilecik’ten de 15 judocu ter döktü.

Bilecik İl Judo Temsilcisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Serkan Can, sınav kurulunda eğitim görevlisi olarak yer aldı ve kurumu temsil etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Tüm judocularımıza başarılar diliyor, sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” denildi.