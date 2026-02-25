

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Ekipler, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından 3 şüpheli şahıs tutukladı.

1 ŞAHIS DAHA TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDI

Tutuklanan şahısların dijital materyallerinde yapılan imaj incelemesi sonucunda 1 şüpheli şahıs daha tespit edilerek, şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 3 adet bong aparatı ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonların ardından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin yarınlarını korumak ve temiz bir toplum inşa etmek adına çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” denildi.