23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Güreş Turnuvası’nda, Bilecik ve ilçelerinden birçok sporcu kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya katılan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları kendi sıkletlerinde, 16 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek toplamda 32 madalya kazandı.

Bozüyük Belediyesinden Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörleri İbrahim Karaboğa’yı tebrik ediyor, elde ettikleri başarıların artarak devam etmesini diliyoruz." denildi.