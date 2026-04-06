YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki traktör kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde köy içinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı şahıs hayati tehlike kaydı ile hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralı traktör sürücüsü Hanifi Taşkın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.