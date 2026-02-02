Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Söğüt ilçesindeki bir ev ve araçta arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 gram kubar esrar, 8,5 gram kenevir tohumu, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 11 bin 225 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında jandarma tarafından yasal işlem başlatıldı.