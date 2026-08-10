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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar ve vatandaşlar için hazırlanan program kapsamında birbirinden güzel sinema filmleri seyircilerle buluştu.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde gösterime giren sinema filmlerinde çocuklar ve yetişkinler bir araya geldi.

4 gün süren etkinlik kapsamında çocuklar için Klaus animasyon ve Ailem Robotlara Karşı animasyon filmleri çocukların beğenisine sunulurken, yetişkinler için Av Mevsimi ve Efsane adlı sinema filmleri perdeye yansıtıldı.

‘Sandalyeni Kap Gel’ sloganıyla hazırlanan etkinlikte seyircilere ücretsiz mısır, meyve suyu ve dondurma ikram edilirken etkinlik için Pelitözü Mahallesi’nden itibaren belirlenen güzergah üzerinden Vadipark Sosyal Tesisleri’ne ücretsiz servis imkanı sunuldu.