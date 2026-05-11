Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali’nde genç piyanistler hünerlerini sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen festivale Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katılarak gençlerin heyecanını paylaştı.

İtalya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan sanatçıların katıldığı festivalde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi çatısı altında eğitim alan piyanistler de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Festival sonunda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, eğitmenlere, aile üyeleri ve çocuklara teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi olarak sanata gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’2. Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali’nde; sanatın birleştirici gücünü, çocuklarımızın heyecanını ve müziğin şehrimize kattığı o eşsiz atmosferi hep birlikte yaşadık. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen değerli sanatçılarımızın notaları Bilecik’te yankılanırken, çocuklarımızın gözlerindeki umut ve mutluluk festivalimizin en güzel sesi oldu. Sanatla büyüyen bir kentin hayaline birlikte ortak olan tüm sanatçılarımıza, emeği geçen herkese ve salonlarımızı dolduran kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz onlardan her zaman ilham alıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Her zaman bu tür sanat festivallerinde onları desteklemeye devam edeceğiz. ’’ İfadelerini kullandı.