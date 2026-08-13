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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Beldesinde devam eden orman yangınının Akkaya mevkiine sıçramasının ardından, Bayırköy Belediyesi tarafından yangınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla su tankeri bulunan vatandaşlara çağrıda bulunulmuştu.

Bayırköy Belediyesinden yapılan duyuruda, yangının Akkaya mevkiine ulaştığı belirtilerek, söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere su tankeri bulunan vatandaşların su takviyesi için beldedeki BP İstasyonu’na gitmeleri istenmişti.

Su tankeri bulunan vatandaşlara yapılan çağrı ile birlikte aynı zamanda yangının ana yol güvenliğini tehdit etmesi nedeni ile Bilecik istikametinin araç trafiğine kapatıldığı da bildirilmişti.

Alınan son bilgilere göre söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve çok sayıda itfaiye aracı katılırken, yangının havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.