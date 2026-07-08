Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Tarım arazisinde anız yakılması sonucu başladığı belirtilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgede etkili oldu.
ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükyenice köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıktı. İddiaya göre anız yakılması sonucu başlayan alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı.
Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, bölgedeki ekipleri alarma geçirdi.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahalede 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 hava aracı görev aldı. Ekipler, havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalarla alevlerin yayılmasını önledi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangının anız yakılması sonucu başladığı değerlendiriliyor.