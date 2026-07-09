Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçük Yenice Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

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‎Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek verdi.

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‎Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun çaba sarf ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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‎Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.