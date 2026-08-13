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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Beldesinde devam eden orman yangınının Akkaya mevkiine sıçramasının ardından, yangınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla su tankeri bulunan vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Bayırköy Belediyesinden yapılan duyuruda, yangının Akkaya mevkiine ulaştığı belirtilerek, söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere su tankeri bulunan vatandaşların su takviyesi için beldedeki BP İstasyonu’na gitmeleri istendi.

Yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların duyarlı olmaları ve ekiplerin çalışmalarına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle duyurunun anons sistemi üzerinden yapılamadığı belirtildi. Bu nedenle vatandaşlardan çağrıyı birbirlerine iletmeleri istendi.

Ayrıca yangının ana yol güvenliğini tehdit etmesi nedeni ile Bilecik istikametinin araç trafiğine kapatıldığı bildiriliyor.