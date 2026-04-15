

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



“Maarifin Kalbinde Çocuk” etkinlikleri kapsamında Bilecik merkezindeki anaokulu ve ilkokullarda bayrak sevgisi coşkusu yaşandı.

Minik yürekler; gerçekleştirdikleri etkinlikler ve hazırladıkları resimlerle ay yıldızlı bayrağa olan sevgilerini en içten duygularla ifade etti.

Milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı bu anlamlı etkinlikler, okullarda gurur dolu anlara sahne oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek etkinliklere ilişkin, "Bayrağımızın gölgesinde yetişen nesillerle geleceğe umutla yürüyoruz." dedi.