

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla, il genelindeki okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, giriş-çıkış kontrolleri, servis güzergahları, kamera sistemleri ve denetim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi başta olmak üzere, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak ilave tedbirler ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, toplantıya ilişkin, "Çocuklarımızın güvenliği için tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." dedi.