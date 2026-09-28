Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.