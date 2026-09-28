Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


Bilecik’te polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.