Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'te 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı saat 03:50 sularında gerçekleşen kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kırmızı bir otomobil ile kuyumcunun önüne gelen hırsızların daha önceden kopyaladıkları anahtar ile demir kepengi açtıkları ardından ellerindeki balyoz ile cam kapıyı kırarak içeri girdikleri görülüyor.

Kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız yaklaşık 30-40 saniye içinde tezgahlarda bulunan 400'e yakın ziynet eşyasını ellerindeki çuvallara doldurarak dükkandan çıkıp kayıplara karışıyor.

Hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin kaçan hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.