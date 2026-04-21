Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan kitap kafeler, yapılan değerlendirmelerde iyi uygulama örneği olarak anlatıldı.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, ilkokuldan yüksek lisans öğrencilerine kadar her kesimden vatandaşın hizmet aldığı kitap kafeler örnek projeler arasında gösterildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen forum kapsamında değerlendirilen ve bu yıl 700’den fazla başvuru yapan belediyeler arasında Bilecik’te yer aldı.

69 farklı belediye temsilcisinin sunum yapmaya hak kazandığı forumu, Bilecik Belediyesi’ni temsilen Eğitmen Sevgi Akkoy katılarak yapılan çalışmaları anlattı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehirde Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe, Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe ve Sanat Sokağı Kitap Kafe adıyla 3 adet noktada hizmet veriliyor.

Sunulan kitap kaynakları, sessiz ortam ve ikramlar ile yeni cazibe noktaları arasında yer alan Bilecik Belediyesi Kitap Kafelerde üniversite öğrencilerine sınav döneminde ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.